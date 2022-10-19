МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе основных торгов среды снижается при высокой волатильности — компенсирует около половины дневного падения после заявлений президента России Владимира Путина на заседании Совбеза РФ, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Российский рынок акций открыл торги резким падением

Индекс Мосбиржи к 16.15 мск снижался на 2,51%, до 1981,29 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,62%, до 1012,51 пункта. Максимально индекс Мосбиржи в ходе торгов дня падал на 3,87% — показатель фиксировался еще до заявлений главы государства.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,5%, до 90,48 доллара за баррель.

"Падение индекса Мосбиржи началось еще вчера на вечерней сессии и во многом объясняется эскалацией геополитической ситуации. Рынок находится в красной зоне почти по всему спектру эмитентов", — уточняет Виктор Тунев из УК "Ингосстрах-Инвестиции".

Алексей Калачев из ФГ "Финам" считает, что настроения на мировых рынках в среду меняются на более негативные после вчерашнего роста, поскольку на первый план выходят новые данные по росту инфляции в Великобритании и еврозоне. Это создает неблагоприятный внешний фон и для российских торгов в дополнение к тревожным ожиданиям, дополняет он.

"Сегодня на локальном рынке акций наблюдается продолжение распродаж, наметившихся в ходе вчерашней вечерней торговой сессии. Этому способствуют относительно низкие цены на нефть", — отмечает Виталий Манжос из "Алго Капитал". По его мнению, на динамику влияют и настроения, связанные с ситуацией в городе Херсон.

Путин ранее в среду на заседании Совбеза РФ заявил, в частности, о введении с 20 октября военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

Акции "Русала" (-4,4%) находились под повышенным давлением на фоне дивидендной отсечки, добавила Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

Владимир Чернов из Freedom Finance Global считает, что давление на котировки "Лукойла" (-1,93%) оказывает динамика нефтяных котировок, накануне упавших на 3,50% на ожидании вывода на рынок 10–15 миллионов баррелей нефти из стратегических запасов США.

Также в лидерах снижения пока — акции "Алросы" (-3,36%), ММК (-3,66%), "СПБ Биржи" (-2,83%), "Яндекса" (-2,69%).

"Ритейлеры в среду находились в плюсе ввиду сохранения общей привлекательности ориентированного на внутренний рынок сектора в санкционных условиях. Бумаги также пытались отвоевать часть потерь первой половины недели", — подмечает Кожухова.

Манжос обратил внимание, что явно сильнее рынка торгуются депозитарные расписки X5 Group (+1,79%). Интерес к ним подогрела недавняя публикация операционных результатов торговой сети, пояснил эксперт. "Кроме того, эмитент сообщил о приросте чистой розничной выручки по итогам третьего квартала на 19,5% год к году", — добавил он.

Лидерами роста также стали — акции "Россетей" (+4,67%), "ФСК ЕЭС" (+2,07%), Сбербанка (+0,84%), расписки Fix Price (+1,99%), Globaltrans (+1,32%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"В настоящее время индекс Мосбиржи стабилизировался около своего минимума, несколько выше уровня 1960 пунктов. Едва ли стоит рассчитывать на то, что он сегодня сумеет отыграть свою глубокую просадку", — полагает Манжос.

"Поэтому мы ожидаем закрытия индекса Мосбиржи в районе 1950-1980 пунктов, с понижением в пределах 2,5-4.0% по итогам дня", — добавляет он.