2022-10-19T18:53:00+03:00
2022-10-19T18:58:00+03:00
2022-10-19T18:53:00+03:00
2022
https://1prime.ru/Stocks/20221019/838514970.html
Российский рынок акций значительно снизился в среду
Акции
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Российский рынок акций в основную сессию среды упал на 2,66%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии потерял 2,66%,... ПРАЙМ, 19.10.2022
акции, рынки, новости, россия, акции, биржа
https://1prime.ru/images/83761/50/837615056.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83761/50/837615056.jpg
https://1prime.ru/images/83761/50/837615055.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83761/50/837615055.jpg
https://1prime.ru/images/83761/50/837615043.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83761/50/837615043.jpg
https://1prime.ru/Stocks/20221019/838512504.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию среды упал на 2,66%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии потерял 2,66%, опустившись до 1978,4 пункта, долларовый РТС — 2,84%, до 1010,24 пункта.
С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Московской биржи будет вечерняя торговая сессия, при этом с 19.00 до 19.05 пройдет ее аукцион открытия.