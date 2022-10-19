МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию среды упал на 2,66%, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций в среду показывает высокую волатильность

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии потерял 2,66%, опустившись до 1978,4 пункта, долларовый РТС — 2,84%, до 1010,24 пункта.

С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Московской биржи будет вечерняя торговая сессия, при этом с 19.00 до 19.05 пройдет ее аукцион открытия.