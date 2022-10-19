МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций сократился по итогам основной торговой сессии среды на фоне напряженной геополитической обстановки, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Российский рынок акций значительно снизился в среду

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии упал на 2,66%, до 1978,4 пункта, долларовый РТС — 2,84%, до 1010,24 пункта.

Рубль к доллару по итогам торгов среды подешевел на 16 копеек, до 61,74 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent к 19.52 мск рос на 1,75%, до 91,61 доллара за баррель.

С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Московской биржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения ценовой динамики.

"Индекс Мосбиржи по итогу торгов снизился, ушел ниже психологического уровня 2000 пунктов, индекс РТС просел, но сохранил позиции выше 1000 пунктов. На рынке сегодня наблюдалась негативная тенденция, однако она укладывается в рамки растущего тренда. Сегодняшнее падение было связано, с одной стороны, с назревшей технической коррекцией, с другой стороны, были опасения инвесторов, вызванные геополитическими факторами. Однако впоследствии риски не реализовались", — отмечает Дмитрий Постоленко из УК "Первая".

Владимир Лящук из Промсвязьбанка полагает, что российский рынок акций сегодня снижался на фоне усиления неопределенности. Участники рынка предпочли зафиксировать позиции после роста рынка в первой половине недели, считает эксперт.

"Негативные геополитические новости и ослабление глобального спроса на рисковые активы оказывают давление на российский рынок. Тем не менее более сильное снижение рынка сдерживается умеренным ростом нефтяных цен после падения во вторник", — дополняет Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

"В секторе металлургии и горной добычи заметно снижались акции ММК (-3,72%). Компания представила операционный отчет, который показал снижение выплавки стали в третьем квартале на 3,3% относительно второго квартала. "Русал" (-4,22%) упал из-за дивидендной отсечки", — поясняет Лящук.

Лидерами падения стоимости стали акции "Яндекса" (-3,7%), "Лукойла" (-2,25%).

"Ритейлеры в среду находились в плюсе ввиду сохранения общей привлекательности ориентированного на внутренний рынок сектора в санкционных условиях. Бумаги также пытались отвоевать часть потерь первой половины недели", — отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

Она дополнила, что "Полюс" (+0,84%) при этом пытался расти, несмотря на слабость золота и стремление цен на металл к сентябрьскому минимуму 1614 долларов за тройскую унцию.

В лидерах роста акции "Россетей" (+4,09%), Qiwi (1,87%), "Северстали" (+1,18%), "Новатэка" (+0,32%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Покупатели не уверены в дальнейшем росте, при этом сектор ритейла, менее всего подверженный внешним санкциям, пока смотрится лучше рынка", — полагает Кожухова.

На рынке сегодня наблюдалась негативная тенденция, однако она укладывается в рамки растущего тренда, отметил Дмитрий Постоленко из УК "Первая". "Таким образом, в случае пробоя уровня 2040 пунктов по индексу Мосбиржи, можно будет говорить об усилении восходящей тенденции", — считает он.

"Пока индексу Мосбиржи все же не удается закрепиться выше 2000 пунктов, и в отсутствие значимых позитивных новостей в четверг рынок может продолжить снижаться", — заключает Григорьев.