МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию четверга вырос на 2,38%, следует из данных Московской биржи. Российские акции растут. Что им помогает?

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии прибавил 2,38%, до 2025,51 пункта, долларовый РТС — 3,1%, до 1041,56 пункта.

С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Московской биржи будет вечерняя торговая сессия, при этом с 19.00 до 19.05 пройдет ее аукцион открытия.