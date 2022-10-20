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Российский рынок акций в четверг вырос
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Российский рынок акций в основную сессию четверга вырос на 2,38%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии прибавил 2,38%,... ПРАЙМ, 20.10.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию четверга вырос на 2,38%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии прибавил 2,38%, до 2025,51 пункта, долларовый РТС — 3,1%, до 1041,56 пункта.
С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Московской биржи будет вечерняя торговая сессия, при этом с 19.00 до 19.05 пройдет ее аукцион открытия.