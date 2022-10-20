МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос по итогам основной торговой сессии четверга на фоне растущих сырьевых котировок и позитивного настроения инвесторов на мировых рынках, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Российский рынок акций растет в четверг на повышении нефтяных котировок

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии вырос на 2,38%, до 2025,51 пункта, долларовый РТС — 3,1%, до 1041,56 пункта.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent к 18.52 мск рос на 0,36%, до 92,74 доллара за баррель.

С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Московской биржи проходит вечерняя торговая сессия.

"В целом рынок показывает коррекционный рост после снижения на геополитических новостях в среду", — считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций" подмечает, что российский рынок акций в четверг демонстрировал рост при поддержке инвесторов, которые оперативно выкупили просадку, образовавшуюся накануне на геополитических новостях.

"Способствовал позитивной динамике и рост сырьевых котировок. Кроме того, отметим улучшившиеся настроения на мировых биржевых площадках", — дополнил он.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

Антон Кравченко из УК "Первая" выделяет среди корпоративных историй новость о том, что совет директоров "Белуги" (+2,55%) решил изменить дивидендную политику в пользу увеличения выплат. Помимо этого, Кравченко выделяет заявление главы "Камаза" (+3,8%) о том, что финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2022 года оказались положительными. Ранее в компании приняли решение не публиковать финансовые результаты.

Владимир Лящук из Промсвязьбанка отмечает акции "Лукойла" (+4,13%) и "Роснефти" (+1,2%), которые росли на идее объявления дивидендов. Котировки "Новатэка" (+1,27%) вновь поднялись выше 1000 рублей, на ожиданиях, что компания продолжит увеличивать экспорт газа.

"Акции Сбербанка (+3,27%) пытались выйти из бокового движения и перейти к восходящей тенденции на новостях о наращивании корпоративного кредитного портфеля за 9 месяцев на 2,4%, что указывает на продолжение расширения бизнеса", — пояснил эксперт.

Он дополнил, что росли сектора чувствительные к процентным ставкам — ИТ и строительных компаний – вслед за рынком облигаций, которые отыгрывали замедление инфляции.

Лидерами роста стали акции "Полюса" (+5,38%), ММК (+5,16%), "Северстали" (+4,25%), НЛМК (+4,2%), АФК "Системы" (+3,01%), "Яндекса" (+0,81%).

В лидерах же снижения стоимости расписки TCS Group (-4,1%), "Циана" (-1,28%), Fix Price (-0,82%), акции "Газпрома" (-0,43%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

По мнению Григорьева, дальнейший рост индекса Мосбиржи в пятницу может быть ограничен в связи с фактором выходных.

"По нашим оценкам, 21 октября индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 1925-2050 пунктов", — прогнозирует Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Он отметил, что в конце недели активность покупателей может быть невысокой в связи с фактором пятницы, актуальность которого высока в условиях напряженного геополитического фона. В фокусе внимания инвесторов сохранятся цены на нефть, динамика курса рубля, геополитика и общерыночный сентимент, полагает эксперт.

"В пятницу индекс Мосбиржи вероятно снова попытается продолжить рост до диапазона 2030 – 2040 пунктов. В то же время сдерживающим фактором будет фиксация прибыли инвесторами перед выходными", — прогнозирует Кравченко.