МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Совет директоров "Почты России" предложил единственному акционеру изменить параметры утвержденной в сентябре 2021 года допэмиссии акций компании путем расширения списка имущества, которое государство может внести в уставный капитал компании в качестве оплаты за размещенные акции, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Сервис Punkt "Почты России" развернёт сеть легких пунктов выдачи заказов

"Совет директоров принял решение предложить акционеру изменить параметры утвержденной в сентябре 2021 года допэмиссии акций "Почты", — рассказали в пресс-службе компании.

Уточняется, что изменения "расширяют список имущества, которое государство может внести в уставный капитал компании в качестве оплаты за размещенные акции".

В сентябре 2021 года "Почта России" сообщила, что увеличит уставный капитал на 200 миллиардов рублей за счет допэмиссии.

В октябре 2019 года ФГУП "Почта России" было преобразовано в одноименное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат РФ, к АО перешли все права и обязанности ФГУП.