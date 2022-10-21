МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Бумаги Snap Inc. (развивает платформу Snapchat) дешевеют на предторгах на 27% после публикации финансового отчета, свидетельствуют данные торгов. В ГД предложили запретить использовать WhatsApp в служебных целях

На предторгах акции Snap снижаются в цене на 27,06%, до 7,87 доллара за акцию.

Snap в своем отчете за прошлый квартал сообщил, что чистый убыток за три отчетных месяца составил 359,5 миллиона долларов, или почти в пять раз больше по сравнению с предыдущим годом. Разводненный убыток на акцию в третьем квартале составил 0,22 доллара после убытка в 0,05 доллара годом ранее, а выручка выросла только на 6% год к году, до 1,128 миллиарда долларов. Число ежедневных активных пользователей (DAU) выросло на 19% год к году, до 363 миллионов.

Особенно рынки обратили внимание на комментарий компании относительно рекламной выручки. Так, Snap отмечает, что его рекламные партнеры во многих отраслях сокращают маркетинговые бюджеты, особенно в условиях сложной операционной среды, вызванного инфляцией ценового давления и роста стоимости капитала. Акции Tesla дешевеют после отчета за третий квартал

На конец октября приходится пик сезона корпоративной отчетности, в том числе о своих показателях отчитаются крупные компании сектора. Данные из отчета Snap, который опубликовал свои результаты одним из первых, вызвали опасения по поводу ситуации в отрасли и дальнейших перспектив.

Компания Snap была основана в 2011 году, ее штаб-квартира находится в калифорнийской Санта-Монике. Компания занимается разработкой мобильного приложения Snapchat. Число сотрудников с полной занятостью по состоянию на конец третьего квартала 2022 года составляет 5 706 человек.