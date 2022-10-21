МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Доходность казначейских облигаций США сегодня держится вблизи многолетних максимумов. Рынки не ждут от Федеральной резервной системы смены курса на ужесточение политики, что привело к снижению акций и укреплению доллара, особенно по отношению к пошатнувшейся японской иене. Российский рынок акций на старте торгов снизился на 0,4 процента

Базовая доходность 10-летних американских облигаций поднялась до 4,276%, самого высокого уровня с июня 2008 года. За прошлую сессию прирост составил почти 10 базисных пунктов.

Это сказалось на рынках акций: европейский индекс STOXX упал на 1,5%, фьючерсы на S&P 500 снизились на 0,6%, а самый широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии MSCI упал на 0,88%. Он держится вблизи внутридневного минимума за два с половиной года, которого достиг накануне.

"Все непрочно. Проблема в том, что макросреда по-прежнему остается непростой", — сказал Шейн Оливер, главный экономист AMP Capital, добавив, что на рынке идет перетягивание каната между инвесторами, которые видят возможности, и теми, кто сосредоточен на сложном фоне.

Нестабильность мировых рынков связана с опасениями инвесторов насчет того, что значительное повышение ставок приведет к рецессии в крупнейших экономиках раньше, чем инфляцию удастся усмирить. Укрепление доллара может привести к хаосу на развивающихся рынках.

Президент ФРС Филадельфии Патрик Харкер в четверг предположил, что центральный банк будет "продолжать повышать ставки в течение некоторого времени". Экономические данные свидетельствуют о сохранении лишь небольшой разницы между спросом и предложением на рынке труда США.

"Такая ситуация со ставками продолжает вызывать сомнения в устойчивости какого-либо ралли на рынке акций. Шансы на то, что все больше инвесторов, которые хотят защитить свой капитал, будут направлять средства в доллары, повышается", — написал валютный стратег ING Франческо Песоле.

Корпоративные финансовые отчеты за 3-й квартал сегодня мало чем помогли акциям. Так, акции Adidas упали на 8%, так как немецкий производитель спортивных товаров сократил прогноз на весь год, ссылаясь на слабый спрос.

Европейский субиндекс сектора розничной торговли упал на 3%, также пострадав от сегодняшних данных, показавших, что британские покупатели в сентябре сократили расходы сильнее, чем ожидалось.

Китайский индекс "голубых фишек" снизился на 0,3%. Обозреватели ждут воскресенья, когда по завершении съезда, проводимого дважды в десятилетие, будут названы члены элитного Постоянного комитета Политбюро правящей Коммунистической партии. Си Цзиньпин, вероятно, будет избран главой Китая на третий пятилетний срок.

Рост доходности облигаций в США также отразился на валютных рынках, где иена ослабла до нового 32-летнего минимума в 150,64 иены за доллар. Она снижается уже 13-ю сессию подряд.

Японская валюта особенно сильно реагирует на изменения доходности в США, поскольку Банк Японии проводит политику поддержания базовой доходности японских государственных облигаций на нулевом уровне.

Свежие угрозы интервенции для поддержки иены со стороны японских политиков держат инвесторов в напряжении, хотя официальных заявлений о дальнейших действиях не поступало. В прошлом месяце Министерство финансов Японии продавало доллар и покупало иену для поддержки курса национальной валюты.

Британский фунт также оказался под давлением, снизившись на 0,75% по отношению к доллару. Законодатели-консерваторы обсуждают, кто мог бы заменить Лиз Трасс, ушедшую в отставку с поста премьер-министра. Изначально после ее заявления об уходе фунт вырос.

"Вчерашнее ралли фунта полностью себя изжило, поскольку инвесторы пришли к выводу, что отставка Лиз Трасс с поста премьер-министра не обязательно означает устранение политической неопределенности", — отметил глава отдела исследований глобальных рынков MUFG в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке Дерек Халпенни.

Нефть марки Brent упала на 1,2%, а золото на спотовом рынке опустилось в цене на 0,4%. Вероятно, цена золота снизится по итогам второй недели подряд.