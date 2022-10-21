МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе основных торгов пятницы после снижения утром перешел днем к небольшому росту при поддержке корпоративных историй и растущих нефтяных котировок, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Российский рынок акций на старте торгов снизился на 0,4 процента

Индекс Мосбиржи к 16.20 мск рос на на 0,23%, до 2030,07 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,68%, до 1048,64 пункта. Ранее индекс Мосбиржи в ходе торгов дня максимально падал на 1,23%, после чего полностью отыграл потери.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,5%, до 93,83 доллара за баррель.

Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал" отмечает, что российский фондовый рынок получает поддержку от корпоративных историй и укрепления рубля.

"Внешний фон на старте российской сессии был негативным, но вскоре нефтяные цены развернулись вверх, отыграв все сегодняшние потери", — дополняет Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

"Акции "Полюса" (+4,83%) в пятницу сохраняли импульс к повышению, несмотря на локальную слабость котировок золота, которые находились недалеко от сентябрьского минимума 1614 долларов за тройскую унцию" — поясняет Кожухова.

Сталелитейные компании, по ее мнению, продолжали повышение после публикации ранее на неделе сильных операционных результатов за третий квартал текущего года.

Лидерами роста пока являются акции НЛМК (+3,47%), "Северстали" (+3%), ММК (+2,55%), "Селигдара" (+1,8%), "Лукойла" (+0,6%).

"Бумаги TCS (-3,54%) активно дешевеют вторую сессию подряд против роста остального рынка. Каких-либо новостей, способных вызвать эту относительную слабость, не наблюдается. Акции TCS обычно пользуются спросом у спекулятивно настроенных участников рынка, имеют повышенную волатильность, часто движутся вопреки общерыночной тенденции. С начала октября они выглядели лучше рынка, теперь многие могут выходить из TCS, покупая более недооцененные бумаги", — обращает внимание Бабин.

В лидерах снижения также акции "Самолета" (-1,82%), "Иркута" (-1,72%), "Алросы" (-1,51%), ПИК (-1,31%), "Роснефти" (-1,09%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Бабин считает, что ближайшее сопротивление у индекса Мосбиржи остается на двухнедельном максимуме 2040 пунктов.

"В пятницу трудно будет ее преодолеть без появления серьезных драйверов роста, так как многие воздерживаются от покупок акций или продают их, опасаясь реализации каких-либо рисков на выходных. Если эти ожидания не оправдаются, в понедельник мы можем преодолеть данное техническое препятствие на отложенном спросе", — прогнозирует эксперт.

Дмитрий Постоленко из УК "Первая" считает, что дальнейшая динамика индекса Мосбиржи будет зависеть от того, удастся ли ему закрепиться выше уровня 2000 пунктов. В случае если сегодня он завершит торги выше обозначенной отметки, то уже на следующей рост может продолжиться в диапазон 2040-2080 пунктов, по мнению эксперта.

"Также по ходу торговой сессии могут появиться анонсы относительно новых санкций со второго дня саммита ЕС", — заключает он.