МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций подрос в пятницу по индексу Мосбиржи на 0,9% и вырос на 0,87% по РТС на позитивном внешнем и внутреннем фоне, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Российский рынок акций в пятницу перешел к росту

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии вырос на 0,9%, до 2043,71 пункта, долларовый РТС вырос на 0,87%, до 1050,57 пункта. За неделю индекс Мосбиржи повысился на 4,75%, РТС — на 6,05%.

На вечерней сессии торгов к 20.03 мск индекс Мосбиржи (с дополнительным кодом IMOEX2) рос на 1,54%, до 2057,85 пункта.

Рубль к доллару по итогам торгов пятницы вырос на 11 копеек, до 61,29 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent рос на 1,09%, до 93,39 доллара за баррель.

"Российские фондовые индексы провели первую половину торгов пятницы, 21 октября, в "красной" зоне, отыгрывая негативную динамику на биржах Азии и Европы. Однако ближе к вечеру настроения поменялись, и рынку удалось закрыться в неплохом плюсе. Поддержку российским акциям к окончанию сессии оказало положительное начало торгов в США, а также продолжающийся отскок цен на нефть", — говорит Игорь Додонов из ФГ "Финам".

Определенное влияние, по мнению эксперта, также могли оказать ожидания притока средств на рынок после выплаты значительных дивидендов ведущими российскими голубыми фишками в конце октября – начале ноября. "На таком фоне многие инвесторы, по-видимому, не побоялись перенести длинные позиции через выходные, несмотря на по-прежнему напряженную геополитическую повестку", — дополнил он.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

"Вчерашнее решение Еврокомиссии разрешить российским компаниям в течение ближайших двух лет поставлять сталь европейским металлургическим заводам продолжило оказывать поддержку акциям металлургов", — отметил Додонов.

Алексей Головинов из Промсвязьбанка дополняет, что в лидерах роста оказались бумаги сектора горной добычи и металлургии. В частности, здесь сильнее остальных выросли бумаги сталелитейщиков. Эксперт считает, что оптимизм инвесторам вселили ранее опубликованные операционные результаты компаний, которые оказались неплохими.

"Продолжили активно дорожать на возросших объемах акции "Полюса" (+5,28%), которые по итогам этой недели прибавили более 20%. Сказываются слова главы Союза золотопромышленников Сергея Кашубы о том, что при текущих котировках рубля лишь "Полюс" сможет сохранить положительную рентабельность бизнеса", — подмечает он.

Среди бумаг нефтегазового сектора в лидерах роста вновь были акции "Лукойла" (+1,36%). Инвесторы ждут положительного решения по дивидендам, уточнил Головинов.

Лидерами роста также стали акции "Северстали" (+5,62%), НЛМК (+5,17%), "Газпрома" (+3,81%), ММК (+3,28%), Polymetal (+2,46%), "Яндекса" (+2,29%).

"В то же время бумаги "Роснефти" (-0,05%) застыли на отметке 310 рублей. При этом объемы торгов возвращаются к своим обычным значениям. Вероятно, инвесторы ждут информации по дивидендам, что может вернуть спрос на акции", — пояснил Головинов.

Лидерами снижения стали акции "Иркута" (-1,72%), ТМК (-1,34%) и расписки TCS Group (-1,8%).

ПРОГНОЗЫ

Додонов обращает внимание, что с точки зрения теханализа на дневном графике индекс Мосбиржи консолидируется немного ниже уровня сопротивления 2060 пунктов. "В случае его преодоления целью дальнейшего повышения станет 50-дневная скользящая средняя в районе 2180 пунктов. При формировании отката поддержка может быть найдена на отметке 1930 пунктов", — прогнозирует эксперт.

"По нашим оценкам, инвесторы получат дивидендные выплаты от "Газпрома" и "Татнефти" уже на следующей неделе, что должно поддержать российский фондовый рынок новыми покупками. При отсутствии сильных негативных новостей, в первой половине недели надеемся, что индекс закрепится выше минимума лета – отметки 2050 пунктов, с дальнейшей перспективой роста до 2100-2200 пунктов к пятнице", — прогнозирует Головинов.

Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций" ожидает, что 24 октября индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 1950-2075 пунктов.