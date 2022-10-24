МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии понедельника прибавляет 1,35%, следует из данных Московской биржи. "Русал" подал иск о защите интересов акционеров "Норникеля"

Индекс Мосбиржи к 10.03 мск повышается на 1,35%, до 2071,24 пункта, индекс РТС — на 1,65%, до 1067,87 пункта.

Ранее в понедельник компания "Русал" объявила, что подала в Высокий суд Лондона иск о защите интересов акционеров "Норникеля" против одного из основных владельцев ГМК Владимира Потанина и его компании Whiteleave Holdings Limited. Акции "Русала" дорожают сейчас на 2,03% на Московской бирже, до 33,39 рубля, "Норникеля" — на 0,64%, до 13 244 рублей.