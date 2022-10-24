Источник: Whoosh планирует проведение первичного размещения акций на Мосбирже до конца года
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Сервис аренды электросамокатов Whoosh рассматривает возможность проведения до конца года первичного размещения акций (IPO) на Московской бирже объемом около 10 миллиардов рублей в зависимости от рыночной конъюнктуры, рассказал РИА Новости источник в финансовых кругах.
Структура планируемой сделки предполагает размещение обыкновенных акций дополнительного выпуска на рынке инноваций и инвестиций Мосбиржи, а также продажу существующими акционерами. При этом АО "Вуш Холдинг" — эмитент ценных бумаг — будет преобразовано в ПАО перед IPO.
После IPO ожидается полугодовой мораторий на продажу акций для компании и акционеров.
Летом сервис провел дебютный выпуск облигаций на Московской бирже на сумму 3,5 миллиарда рублей.
https://1prime.ru/Stocks/20221024/838563512.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.