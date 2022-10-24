МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Сервис аренды электросамокатов Whoosh рассматривает возможность проведения до конца года первичного размещения акций (IPO) на Московской бирже объемом около 10 миллиардов рублей в зависимости от рыночной конъюнктуры, рассказал РИА Новости источник в финансовых кругах. "Русал" разместит облигации объемом не менее пяти миллиардов юаней

Структура планируемой сделки предполагает размещение обыкновенных акций дополнительного выпуска на рынке инноваций и инвестиций Мосбиржи, а также продажу существующими акционерами. При этом АО "Вуш Холдинг" — эмитент ценных бумаг — будет преобразовано в ПАО перед IPO.

После IPO ожидается полугодовой мораторий на продажу акций для компании и акционеров.

Летом сервис провел дебютный выпуск облигаций на Московской бирже на сумму 3,5 миллиарда рублей.