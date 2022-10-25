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Российский рынок акций открыл торги вторника ростом
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Российский рынок акций в начале торговой сессии вторника снижается на 0,16% после открытия в небольшом плюсе, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.06 мск... ПРАЙМ, 25.10.2022
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии вторника снижается на 0,16% после открытия в небольшом плюсе, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.06 мск снижается на 0,16%, до 2060,71 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,24%, до 1060,11 пункта. Минутами ранее индекс Мосбиржи демонстрировал рост на 0,3%.