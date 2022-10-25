МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии вторника снижается на 0,16% после открытия в небольшом плюсе, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций вырос третью сессию подряд

Индекс Мосбиржи к 10.06 мск снижается на 0,16%, до 2060,71 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,24%, до 1060,11 пункта. Минутами ранее индекс Мосбиржи демонстрировал рост на 0,3%.