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Росийский рынок акций перешел к умеренному росту в ходе торгов вторника
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Российский рынок акций после небольшого колебания в самом начале торговой сессии вторника переходит к уверенному росту и прибавляет 0,74%, следует из данных Московской биржи... ПРАЙМ, 25.10.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций после небольшого колебания в самом начале торговой сессии вторника переходит к уверенному росту и прибавляет 0,74%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 11.56 мск растет на 0,74%, до 2079,21 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,57%, до 1068,71 пункта.
Ранее во вторник индекс Мосбиржи максимально снижался на 0,28%, после чего и перешел к росту.
В лидерах роста цены сейчас — акции "Сургутнефтегаза" (+3,41%), "Самолета" (+3,07%), Polymetal (+2,3%), а также Сбербанка (+1,34%) и "Газпрома" (+1,05%).