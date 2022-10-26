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Российский рынок акций перешел к снижению после незначительного роста
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Российский рынок акций после незначительного роста на старте торговой сессии среды перешел к снижению и теряет 0,48%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.05... ПРАЙМ, 26.10.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций после незначительного роста на старте торговой сессии среды перешел к снижению и теряет 0,48%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.05 мск снижается на 0,48% — до 2120,49 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,6%, до 1084,42 пункта. Минутами ранее индекс Мосбиржи рос на 0,13%.