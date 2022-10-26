МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел к снижению после небольшого позитива в начале торгов, за счёт фиксаций прибыли инвесторами после нескольких сессий роста, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Российский рынок акций перешел к снижению после незначительного роста

Индекс Мосбиржи к 15.13 мск снижается на 0,64%, до 2116,94 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,27%, до 1088 пунктов.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,5%, до 92,2 доллара за баррель.

"Рынок акций корректируется вниз после сильного прироста в течение целых четырех торговых дней", — отмечает Виталий Манжос из компании "Алго капитал".

Негативная динамика обусловлена главным образом технической коррекцией и фиксацией прибыли некоторыми инвесторами, дополняет София Кирсанова из УК "Первая". "К тому же рынки отыграли позитив, связанный с дивидендными выплатами "Газпрома" и потенциальным их реинвестированием", — уточнила она.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА КОТИРОВОК

"Большинство эмитентов в среду шли вниз в рамках коррекции и фиксации прибыли предыдущих сессий", — продолжает общую идею Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

Лидерами снижения стоимости пока стали акции "Полюса" (-2,98%), "Норникеля" (-2,58%), "Фосагро" (-1,45%) ТМК (-1,4%), "Газпрома" (-0,85%), "Яндекса" (-0,61%), "Роснефти" (-0,38%).

С другой стороны, покупки в акциях "Русснефти" (+2,58%) активизировались после поступивших накануне новостей о запланированном на ноябрь собрании акционеров, где будут обсуждаться дивиденды, обращает внимание Кожухова.

Также в лидерах роста стоимости — акции "Северстали" (+2,48%), ММК (+1,17%), ВТБ (+1%), "Акрона" (+0,71%), НЛМК (+0,69%).

"Сегежа" (+1,84%) и материнская АФК "Система" (+2,3%) сегодня в числе немногих растущих компаний после заявлений группы ПИК о незаинтересованности в активах IKEA в России. Кроме того, на 7% взлетели в цене акции ИСКЧ после включения неоваскулгена, геннотерапевтического препарата для лечения ишемии нижних конечностей, в программу обязательного медицинского страхования в Москве, добавляет Александр Ковалев из ФГ "Финам".

"Селигдар (+0,2%) в среду стал единственным из крупных золотодобытчиков, получивших поддержку от восстановления краткосрочного роста (стоимости — ред.) золота", — также подметила Кожухова.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Не исключено, что вторая половина дня для рынка РФ пройдет под знаком дальнейшей фиксации прибыли, но среднесрочные сигналы при этом становятся более "бычьими", — прогнозирует Кожухова.

По мнению Манжоса, краткосрочная картина указывает на возможность дальнейшей просадки индекса Мосбиржи в вечерние часы торгов. Поэтому он ожидает закрытия индекса Мосбиржи в диапазоне 2090-2120 пунктов, с понижением в пределах 0,5-2,0% по итогам дня.