МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды немного скорректировался вниз после четырех торговых дней роста, инвесторы фиксируют прибыль, следует из данных торгов и комментария эксперта. Российский рынок акций коррекционно снижается в ходе торгов среды

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии снизился на 0,47%, до 2120,58 пункта, долларовый РТС — на 0,22%, до 1088,59 пункта. За предыдущие четыре сессии рост индекса Мосбиржи составил 7,7%.

С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой индекс почти компенсировал дневное падение и теряет 0,05%.

РЫНОК СКОРРЕКТИРОВАЛСЯ ВНИЗ

Российский рынок акций в среду немного опустился в рамках коррекции на фоне фиксации прибыли инвесторами после ощутимого роста в предыдущие дни.

"Пауза в восходящем импульсе могла быть вызвана желанием части инвесторов зафиксировать прибыль после четырех сессий роста подряд. Покупки также сдерживались крепким рублем и геополитическими сигналами. Президент РФ Владимир Путин во время заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ заявил, что конфликтный потенциал в мире остается высоким", — говорит Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Внешний фон сохраняется умеренно-позитивным, что поддерживает покупки в вечернюю сессию. Так, стоимость нефти вечером росла на 2,5%, до 94 долларов за баррель сорта Brent. Поддержка приходит от данных минэнерго США о том, что стратегический резерв нефти в стране уменьшился за прошлую неделю на 3,4 миллиона баррелей, или на 0,8%, — до 401,7 миллиона баррелей. Показатель находится на минимуме с мая 1984 года.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) теряет 1,1%, опускаясь до 109,8 пункта и сигнализируя о спросе на риск. Западные фондовые индексы при этом вечером меняются разнонаправленно в пределах 1,3%.

В лидерах падения цены в основные торги на Московской бирже оказались акции "Полюса" (-2,7%), "Норникеля" (-2,4%), Qiwi (-1,3%), "М.Видео" (-1,3%). Выросли бумаги ИСКЧ (+7,8%), акции НЛМК (+4%), "Северстали" (+3%), ММК (+2,8%), "Роснефти" (+2,5%).

ПРОГНОЗЫ

Поддерживавшая в последние дни российский рынок тема дивидендных выплат в целом отыграна, и теперь ее влияние на движения ценных бумаг носит преимущественно локальный характер, считает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.

"Индекс Мосбиржи в ходе сессии четверга продолжит колебаться в пределах 2100–2200 пунктов", — рассчитывает она.

Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций" считает, что индекс Мосбиржи в четверг будет колебаться в пределах 2025-2155 пунктов.