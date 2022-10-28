МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Стоимость акций онлайн-ритейлера Amazon после завершения основных торгов падает почти на 13% после выхода финансовой отчетности, следует из данных торгов. Amazon впервые оштрафовали в России за запрещенный контент

По итогам торгов четверга акции Amazon подешевели на 4,06% — до 110,96 доллара за ценную бумагу. После закрытия основных торгов компания опубликовала отчет. После этого ее акции падают в цене 12,73% — до 96,84 доллара.

По итогам девяти месяцев 2022 года ритейлер получил 3 миллиарда долларов чистого убытка против прибыли в 19,041 миллиарда за аналогичный период прошлого года. Разводненный убыток на акцию составил 0,29 доллара против прибыли в 1,85 доллара годом ранее. Выручка от продаж при этом выросла на 9,7% — до 364,779 миллиарда долларов.

По итогам третьего квартала чистая прибыль Amazon сократилась на 9% — до 2,872 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 0,28 доллара против 0,31 доллара в третьем квартале 2021 года. Выручка от продаж увеличилась на 14,7% — до 127,101 миллиарда долларов.

В четвертом квартале компания ожидает роста продаж на 2-8% в годовом выражении — до 140-148 миллиарда долларов, отмечая при этом возможное негативное влияние изменения курсов валют, которое оценивается в 0,6%.

Amazon является одним из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года.