МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций вырос за неделю и повысился в основную торговую сессию пятницы — на фоне новостей о выполнении задания по призыву в рамках частичной мобилизации, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Рынок акций России вырос по итогам пятницы на 0,14 процента

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии поднялся на 0,14%, до 2167,7 пункта, долларовый РТС — на 0,73%, до 1113,75 пункта.

За неделю индекс Мосбиржи поднялся на 6,07%, РТС — на 6,01%.

С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой индекс перешел к легкому снижению.

РЫНОК НАХОДИТ ОПОРУ

Российский рынок акций в основную сессию пятницы поднялся по основным индексам, отыгрывая внутренний позитив, отмечают эксперты.

"Российский рынок акций в пятницу к концу дня смог показать сдержанный рост после колебаний между плюсом и минусом. Инвесторы умеренно позитивно отреагировали на поступившие перед закрытием основной сессии новости о выполнении задания по призыву в рамках частичной мобилизации в РФ", — говорит Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

Основным драйвером роста рынка на неделе можно считать процесс реинвестирования дивидендной массы, отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций". Кроме того, котировки нефти стабильно держатся выше 90 долларов, добавляет он.

"В пятницу ключевым событием в России стало сохранение ЦБ РФ ключевой ставки на уровне 7,5% годовых. Для рынка акций такой сценарий в целом является нейтральным", — сказал Бахтин.

В лидерах роста цены в основные торги на Московской бирже оказались расписки ЦИАНа (+7,1%), префы "Транснефти" (+3,8%), "Сургутнефтегаза" (+3,4%), акции "Акрона" (+2,7%), "Газпром нефти" (+2,5%) и "Новатэка" (+2,3%). Упали в цене бумаги "Полюса" (-1,3%), ММК (-1,3%), "Газпрома" (-1,2%), "Северстали" (-1,1%).

ПРОГНОЗЫ

Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу, после сдержанной нисходящей коррекции в первой половине дня, смогли отвоевать позиции и обновили локальные пики, закрепляясь выше 2150 и 1100 пунктов соответственно, отмечает Кожухова из ИК "Велес капитал".

"На следующей неделе поддержку рынку, вероятно, продолжат оказывать новости о завершении частичной мобилизации и реинвестирование дивидендов "Газпрома". Оптимистичный сценарий актуален в случае относительной стабильности на геополитическом фоне", — добавляет она.

На будущей неделе умеренный рост российского рынка может продолжиться, рассчитывает Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"В фокусе внимания инвесторов останутся геополитика, сырьевые цены, движения курса рубля, сигналы регуляторов, ключевые макроданные и корпоративные новости. По нашим оценкам, 31 октября индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 2075-2200 пунктов", — добавляет он.