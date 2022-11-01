МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций показал умеренный рост по итогам основной торговой сессии вторника на фоне некоторого позитива от корпоративных историй, но рынок был слабо волатилен в ожидании заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Российский рынок акций в ходе торгов показывает небольшой рост

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии вырос на 0,36%, до 2174,35 пункта, долларовый РТС — на 0,59%, до 1118,19 пункта.

Рубль к доллару по итогам торгов вторника вырос на 24 копейки, до 61,24 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent к 19.44 мск рос на 2,2%, до 94,83 доллара за баррель.

С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Московской биржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения ценовой динамики.

"По нашему мнению, более активному росту на отечественных площадках препятствует неопределенность на мировых рынках, обусловленная ожиданиями по поводу решения ФРС США в отношении ключевой ставки по итогам завершающегося 2 ноября планового заседания. Полагаем, что с высокой вероятностью это решение окажется "ястребиным". Позитивными драйверами для российских индексов служат публикации отчетов по РСБУ за третий квартал и девять месяцев, а также ожидания дивидендов крупных корпораций", — отмечает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.

Дмитрий Постоленко из УК "Первая" обуславливает слабую динамику предстоящим заседанием ФРС США. Эксперт подмечает, что инвесторы ожидают смягчения риторики монетарных властей относительно дальнейшего ужесточения кредитно-денежной политики, в том числе пересмотра темпов повышения ставки.

"Российские рынки продолжают ориентироваться на американского регулятора ввиду того, что он влияет на экономику США, являющейся ведущей в мире, от которой зависит динамика мировой экономики. При этом внешний фон сегодня в целом был позитивным", — поясняет эксперт.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Мильчакова подмечает, что в лидеры роста без существенных новостей сегодня вышел биотех ИСКЧ (+4,82%). Она считает, что покупательская активность в отношении этого инструмента объясняется растущим интересом инвесторов к акциям компаний малой и средней капитализации и к несырьевому сектору.

"Статистика, зафиксировавшая рост доходов отечественного сегмента электронной коммерции на 52% за первое полугодие, поддержала депозитарные расписки Ozon (+2,8%). Без значимых инфоповодов дорожали сильно недооцененные привилегированные акции "Башнефти" (+3,17%)", — дополнила она.

Также в лидерах роста — акции "Сургутнефтегаза" (+3,13%), ДВМП (+3,15%), "Аэрофлота" (+2,37%), "Яндекса" (+2,22%).

Лидерами снижения стали — акции "Детского Мира" (-1,76%), ВСМПО-Ависма (-1,56%), ПИК (-1,06%), "Норникеля" (-0,94%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций" считает, что если не последует негативных сюрпризов со стороны внешнерыночного и геополитического фона, российский рынок имеет возможность продолжить рост. По его оценкам, 2 ноября индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 2100-2220 пунктов.

"В среду в первой половине дня активность торгов ожидается невысокой. Индекс Мосбиржи может остаться вблизи текущих уровней. Однако после локальной консолидации рост может продолжиться. Краткосрочным ориентиром по индексу Мосбиржи является уровень в 2200 пунктов", — предполагает Постоленко.

Для индекса Мосбиржи на торги этой среды Мильчакова прогнозирует продолжение колебаний в пределах 2100–2200 пунктов.