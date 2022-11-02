2022-11-02T18:53:00+03:00
2022-11-02T18:56:00+03:00
2022-11-02T18:53:00+03:00
2022
https://1prime.ru/Stocks/20221102/838690690.html
Российский рынок акций упал в основную сессию среды
Акции
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Российский рынок акций в основную сессию среды продемонстрировал символическое снижение на 0,02%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой... ПРАЙМ, 02.11.2022
акции, рынки, новости, акции, торги, мосбиржа
https://1prime.ru/images/83275/58/832755842.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83275/58/832755842.jpg
https://1prime.ru/images/83275/58/832755839.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83275/58/832755839.jpg
https://1prime.ru/images/83275/58/832755836.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83275/58/832755836.jpg
https://1prime.ru/finance/20221102/838684667.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию среды продемонстрировал символическое снижение на 0,02%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии потерял 0,02%, до 2173,84 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,85%, до 1108,69 пункта.