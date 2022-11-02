МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию среды продемонстрировал символическое снижение на 0,02%, следует из данных Московской биржи. Совдир "Лукойла" рекомендовал выплатить дивиденды в 256 рублей на акцию

Индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии потерял 0,02%, до 2173,84 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,85%, до 1108,69 пункта.