МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций завершил основные торги среды снижением на 0,02% при низкой динамике внутри дня из-за ожидания новостей от Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Объем торгов на Мосбирже снизился в октябре

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии снизился на 0,02%, до 2173,84 пункта, долларовый РТС — на 0,85%, до 1108,69 пункта.

Рубль к доллару по итогам торгов среды подешевел на 56 копеек, до 61,8 рубля.

Январский фьючерс на нефть марки Brent к 19.36 мск рос на 1,8%, до 96,34 доллара за баррель.

С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Московской биржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения ценовой динамики.

Алексндр Бахтин из "БКС Мир инвестиций" отмечает, что российский рынок акций в среду двигался в смешанной динамике. "Нефть держит ценовые уровни выше 90 долларов за баррель, рубль немного отступил, при этом на мировых площадках сегодня наблюдался в основном слабый аппетит к риску. Многие заняли выжидательную позицию перед важным событием", — пояснил он.

"Мировой рынок сейчас пребывает в ожидании раскрытия итогов заседания ФРС, а принципиально важных локальных историй для российского рынка акций пока нет", — обратил внимание Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петерубрг".

По мнению Натальи Мильчаковой из Freedom Finance Global, некоторым позитивом для российских акций стало возобновление участия России в зерновой сделке.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

Главным позитивным событием среды стало решение совета директоров "Лукойла" (+0,06%) рекомендовать выплату промежуточных дивидендов за 2022 год, обращает внимание Ирина Прохорова из УК "Открытие". Несмотря на отсутствие заметной реакции со стороны рынка, доходность предстоящей выплаты составит внушительные 16,9% (совокупно вместе с финальными за 2021 год), дополняет она.

"В секторе металлургии и горной добычи продолжили коррекцию сталелитейные компании. Polymetal (-1,76%) снижался на фоне публикации результатов, которые показали снижение выручки в третьем квартале на 13% за год", — отмечает Владимир Лящук из Промсвязьбанка.

Мильчакова подмечает, что в аутсайдерах оказались корректирующиеся после активного роста привилегированные акции "Транснефти" (-3,19%), а депозитарные расписки группы VK (-2,22%) и бумаги HeadHunter (-1,09%) дешевели без новостей.

Также лидерами снижения стоимости стали пока стали акции "Яндекса" (-1,06%), ВТБ (-0,92%), расписки Ozon (-2,02%), X5 Group (-2,19%), TCS Group (-1,61%).

"В лидеры роста на фоне сообщений о возобновлении участия РФ в соглашении о транспортных коридорах для экспорта сельхозпродукции морским путем вышли акции "Фосагро" (+4,21%). Акции "ФСК ЕЭС" (+3,24%) поддержали новости о продолжающейся реорганизации российских электросетей", — отметила Мильчакова.

Анна Михайлова из "Ингосстрах-Инвестиции" обращает внимание на сильный рост акций Veon (+18,4%), который был вызван новостью о возможной продаже российского бизнеса компании, на который приходится около 50% выручки. Позитивная реакция рынка, по ее мнению, может быть связана со снижением санкционных рисков при продаже российского актива, ожиданиями по возможным выплатам дополнительных дивидендов по итогам сделки, а также в целом не очень высоких объемов торгов акциями Veon.

"Стоит отметить, что выход Veon из российского актива снимет часть ограничений, наложенных на "Вымпелком" (например, невозможность участвовать в госзаказе с определенного момента)", — уточнила она.

В лидерах роста стоимости также — акции "Башнефти" (+2,38%), "Роснефти" (+1,56%), "Газпром нефти" (+1,01%), расписки ЦИАН (+1,38%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"В четверг рынки будут торговаться с учетом итогов заседания ФРС. При отсутствии каких-либо сюрпризов со стороны Федрезерва мы не ожидаем значительного влияния повышения ставок в США на общий сентимент. Основное внимание участников торгов будет приковано к комментариям и прогнозам регулятора", — полагает Бахтин.

Краткосрочный взгляд эксперта на российский рынок – сдержанно позитивный. По его оценкам, 3 ноября индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 2100-2220 пунктов.