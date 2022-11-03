МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Акционеры занимающейся кибербезопасностью компании Positive Technologies утвердили выплату дополнительных дивидендов за 2021 год в размере 5 рублей 16 копеек на одну акцию, общая сумма дополнительных выплат составит 340,6 миллиона рублей, говорится в сообщении компании. Positive Technologies хочет выйти на рынки дружественных стран в 2023 году

В конце сентября совет директоров Positive Technologies рекомендовал общему собранию акционеров выплатить дополнительные дивиденды за прошлый год в размере 5 рублей 16 копеек на акцию. Ранее — в мае — компания выплатила дивиденды в размере 950 миллионов рублей, или 14,4 рубля на одну акцию.

"Акционеры поддержали предложение совета директоров по выплате дополнительных дивидендов за 2021 год в размере 5 рубля 16 копеек на одну акцию. С учетом ранее произведенных выплат общая сумма выплаченных в этом году дивидендов составит 19 рублей 56 копеек на акцию", — говорится в сообщении.

В компании отметили, что суммарный объем дополнительно выплаченных дивидендов составит 340,6 миллиона рублей. "За предложенное решение было отдано 99,98% голосов акционеров, принявших участие в заочном голосовании. Общая сумма выплаченных дивидендов, с учетом ранее произведенной выплаты в размере 950 миллиона рублей, в этом году составит 1,3 миллиарда рублей. Это эквивалентно 100% чистой прибыли компании за 2021 год по управленческой отчетности", — добавили в компании.

Отмечается, что "технически" выплата дивидендов будет произведена из чистой прибыли ПАО "Группа Позитив" по данным бухгалтерской отчетности по итогам первых трёх кварталов текущего года. А датой определения имеющих право на получение объявленных дивидендов установлено 14 ноября.