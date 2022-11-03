МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. "Юнипро" в настоящий момент не рассматривает возможность обратного выкупа акций (buy back), при этом ведет переговоры с материнской Uniper о выплате дивидендов, рассказал гендиректор компании Максим Широков. "Юнипро" утвердило новую ESG-стратегию до 2060 года

"В настоящий момент этот вопрос не обсуждается", — сказал он в ходе телефонной конференции с аналитиками.

Финансовый директор компании Ульф Баккмайер при этом рассказал, что "Юнипро" продолжает переговоры с материнской компанией Uniper по вопросу дивидендов, и когда будут найдены какие-то решения, проинформирует инвесторов.

"Мы признаем, что сейчас у нас есть определенная сумма денежных средств на балансе, и… руководство хотело бы возобновить выплату дивидендов. Мы признаем наши обязательства перед акционерами, мы ведем переговоры с нашим основным акционером", — добавил он.

Весной "Юнипро" сообщила, что перенесла выплату дивидендов за прошлый год с июня-июля на декабрь. Затем летом акционеры компании в соответствии с рекомендацией совета директоров решили не выплачивать эти дивиденды.

"Юнипро" занимается производством и продажей электрической и тепловой энергии. Компания также представлена на рынках распределенной генерации и инжиниринга в РФ. В состав "Юнипро" входят пять тепловых электрических станций общей мощностью 11,2 гигаватта. Международному энергетическому концерну Uniper SE принадлежит 83,73% акций компании.