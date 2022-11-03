МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе основных торгов четверга показывает слабость на фоне оглашения итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и предстоящих длинных выходных, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Российский рынок акций ускорил снижение

Индекс Мосбиржи в ходе основных торгов к 15.50 мск снижается на 1,4%, до 2143,42 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,72%, до 1089,58 пункта.

Январский фьючерс на нефть марки Brent сокращается на 1,23%, до 94,98 доллара за баррель.

"Российский рынок в первой половине торгов показывает негативную динамику, тем не менее более глубокая утренняя просадка была несколько выкуплена. Частичному сокращению позиций на Мосбирже благоволит фактор пятницы, наступивший на день раньше из-за празднования Дня народного единства. Снижение биржевых котировок металлов и энергоносителей также не располагают инвесторов к покупкам", — отмечает Анна Буйлакова из ФГ "Финам".

Она дополняет, что мировые площадки, переваривающие очередное повышение ставки ФРС США, также демонстрируют негативную динамику, что усугубляет шансы российского рынка закрыться сегодня на негативной территории.

"Дополнительным негативом выступают предстоящие у нас длинные выходные: сегодня последняя торговая сессия на этой неделе. Многие опасаются реализации каких-либо рисков в ближайшие три дня, в том числе дальнейшего падения мировых рынков и котировок нефти", — подмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА КОТИРОВОК

"Бумаги "Яндекса" теряют 0,37%, отступив от минимумов дня. "Яндекс" в четверг представил финансовые результаты за третий квартал текущего года, которые по большинству показателей превысили наши прогнозы. В частности, компания сообщила о росте выручки на 46% за год, скачке скорректированной EBITDA на 256% в годовом выражении и скорректированной чистой прибыли на уровне 5 миллиардов рублей", — пояснила Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

Акции "Яндекса" несколько раз в течение торгов меняли направление. С утра бумаги сумели проторговаться в позитивной и негативной зоне. До публикации отчетности акции торговались в минусе и предприняли попытку выйти в плюс на отчетности, но не смогли уйти дальше дневного максимума на уровне 2130 рублей и растеряли все преимущество, снова опустившись в красную зону.

Также лидерами снижения стоимости стали пока стали акции банка "Санкт-Петербург" (-2,81%), ТМК (-1,16%), ВТБ (-0,37%), Сбербанка (-0,3%), расписки TCS Group (-0,77%), "О'Кей" (-2,77%), "Ленты" (-2,45%).

"Повышение по большинству акций в четверг проходило без очевидных краткосрочных драйверов", — подмечает Кожухова.

В лидерах роста стоимости также — акции Veon (+6,18%), Qiwi (+1,58%), НЛМК (+0,7%), "Роснефти" (+0,51%), ММК (+0,54%), расписки X5 Group (+1,6%), VK (+0,76%), HeadHunter (+0,45%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Антон Кравченко из УК "Первая" считает, что из макростатистики стоит выделить данные по международным резервам РФ.

"Индексы Мосбиржи и РТС также теряли позиции, но отступили от внутридневных минимумов, что дает надежду на дальнейшую стабилизацию настроений по ходу сессии. Фактор длительных выходных в РФ, однако, будет играть против покупателей, и, скорее, заставит инвесторов сохранять повышенную осторожность и как минимум воздержаться от масштабных покупок до начала следующей недели", — предполагает Кожухова.

Пучкарев ожидает, что в средне- и долгосрочной перспективе сильные финансовые показатели могут стать неплохим драйвером для бумаг "Яндекса". Ожидания эксперта по акциям умеренно позитивные.