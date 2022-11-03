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Российский рынок акций снизился на закрытии торгов четверга
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Российский рынок акций в основную сессию четверга снизился на 0,82%, за укороченную рабочую неделю — на 0,54%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к... ПРАЙМ, 03.11.2022
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию четверга снизился на 0,82%, за укороченную рабочую неделю — на 0,54%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии четверга показал снижение на 0,82%, до 2155,92 пункта, долларовый РТС — на 1,3%, до 1094,3 пункта.
За неделю индекс Мосбиржи сократился на 0,54%, РТС — на 1,75%.