МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию четверга снизился на 0,82%, за укороченную рабочую неделю — на 0,54%, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций падает на фоне итогов заседания ФРС

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии четверга показал снижение на 0,82%, до 2155,92 пункта, долларовый РТС — на 1,3%, до 1094,3 пункта.

За неделю индекс Мосбиржи сократился на 0,54%, РТС — на 1,75%.