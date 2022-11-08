МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Акции компании Tesla опускаются до минимума с мая 2021 года, падают почти на 4%, ниже $190 за бумагу, следует из данных торгов. СМИ увязывают это с покупкой главой Tesla Илоном Маском компании Twitter. Биткоин падает ниже 19 тысяч долларов

По состоянию на 22.35 мск акции Tesla падали на 3,62%, до 189,94 доллара за бумагу. В последний раз бумаги Tesla торговались на таком низком уровне в мае 2021 года.

Ранее агентство Рейтер сообщало, что падение акций Tesla происходит из-за опасений инвесторов о том, что Маск будет в ущерб компании Tesla уделять больше внимания Twitter, которую недавно приобрел. С конца октября, когда Маск по решению суда закрыл сделку о покупке Twitter, акции Tesla подешевели уже более чем на 15%. Как сообщают СМИ, состояние Маска, 15% которого составляют акции Tesla, опустилось ниже 200 миллиардов долларов.

Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.