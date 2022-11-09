МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию среды снизился на 1,84% по индексу Мосбиржи, по РТС потерял более 2,5% за счет некоторого ослабления рубля к доллару, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций снижается на внешнем негативе

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии снизился на 1,84%, до 2166,56 пункта, долларовый РТС — на 2,55%, до 1113,93 пункта.

Разная динамика основных индексов объясняется повышением доллара на 26 копеек, до 61,25 рубля.