МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций в среду значительно снизился по основным индексам на внешнем негативном фоне и снижении стоимости нефти, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Российский рынок акций опустился по итогам среды

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии снизился на 1,84%, до 2166,56 пункта, долларовый РТС — на 2,55%, до 1113,93 пункта.

Разная динамика основных индексов объясняется повышением доллара на 26 копеек, до 61,25 рубля.

На вечерней сессии торгов индекс Мосбиржи (с дополнительным кодом IMOEX2) снижается к 19.54 мск на 1,96%, до 2163,86 пункта.

Стоимость январского фьючерса марки Brent падает на 2,18%, до 93,28 доллара за баррель.

"Российский рынок акций сегодня корректировался на фоне ухудшения ситуации на внешних фондовых площадках и снижения цен на нефть", — отмечает Владимир Лящук из Промсвязьбанка.

"Лучше рынка выглядели акции золотодобытчиков, отыгрывавших рост цен на желтый металл. Нефть же продолжила ценовое снижение на фоне ухудшения общего сентимента и роста доллара на валютном рынке", — говорит Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

В лидерах падения — акции "ВСМПО-Ависма" (-7,4%), ДВМП (-5,06%), НМТП (-4,45%), VK (-4,41%), ММК (-4,4%), а также акции "Севертали" (-3,96%), "Юнипро" (-3,83%) и акции "М.Видео" (-3,48%).

"Новатэк" (-1,74%) снизился на фоне новостей о том, что бюджетный комитет Госдумы одобрил повышение налога на прибыль для экспортеров СПГ с 20% до 34%, отмечает Лящук из Промсвязьбанка.

В секторе лучше рынка была "Татнефть" (префы снизились на 0,82%, обыкновенные акции — на 0,41%), которая сообщила, что 15 ноября рассмотрит вопрос о дивидендах за 9 месяцев 2022 года, обращает внимание аналитик.

В финансовом секторе обыкновенные акции Сбербанка пытались удержать отметку в 130 рублей на фоне новостей о том, что банк не фиксирует ухудшение качества розничного кредитного портфеля, добавляет он.

Впрочем, на вечерней сессии сессии обыкновенные акции Сбербанка снижаются на 2,53%, до 127,9 рубля.

В лидерах роста — расписки Polymetal (+3,42%), обыкновенные акции "Селигдара" (+2,91%), расписки девелопера "Эталон" (+1,58%), акции "Русала" (+1,3%),

ПРОГНОЗЫ

Российские акции остаются привлекательным с точки зрения дивидендов, поэтому коррекция может восприниматься участниками рынка как возможность для покупок, полагает Лящук из Промсвязьбанка.

"Вместе с тем ухудшение ситуации на внешних фондовых площадках сдерживает рост российского рынка. Таким образом, во второй половине недели индекс Мосбиржи может консолидироваться около уровня 2200 пунктов. Лучше рынка могут выглядеть акции "Лукойла" из-за высокой дивидендной доходности на уровне 17%, а также акции Сбербанка на ожиданиях улучшения показателей бизнеса банка", — считает эксперт.

На динамику рынка в четверг может повлиять публикация в США октябрьской ценовой статистики — более сильное замедление инфляции усилит спрос на рисковые активы в мире, что отчасти поддержит и рост индекса Мосбиржи, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

"Завтра в фокусе внимания инвесторов останутся сигналы регуляторов, сырьевые цены, ключевая экономическая статистика. ЕЦБ выпустит экономический бюллетень, ожидаются выступления представителей ФРС. Из важных статданных, помимо октябрьского ИПЦ США, отметим недельное число первичных заявок американцев на получение пособий по безработице", — напоминает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Квартальные финансовые отчетности завтра представят AstraZeneca, Merck, Bridgestone и другие, в России в четверг VK опубликует финансовые результаты за третий квартал 2022 года, добавляет он.

По его оценкам, 10 ноября индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 2125-2225 пунктов.