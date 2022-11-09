Акции Tesla падают до минимума с ноября 2020 года на продаже Маском части бумаг компании
МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Акции компании Tesla опустились до минимума с ноября 2020 года, падают на 6%, ниже $181 за бумагу, следует из данных торгов. Котировки реагируют на недавнюю продажу главой компании Илоном Маском части акций этой фирмы.
По состоянию на 21.38 мск акции Tesla падали на 6,06%, до 179,7 доллара за бумагу. В последний раз бумаги Tesla торговались на таком низком уровне в ноябре 2020 года.
Маск продал 19,5 миллиона акций Tesla стоимостью практически 4 миллиарда долларов, стало известно ранее в среду из документа комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
При этом агентство Рейтер во вторник сообщало, что падение акций Tesla происходит из-за опасений инвесторов о том, что Маск будет в ущерб Tesla уделять больше внимания Twitter, которую недавно приобрел. С конца октября, когда Маск по решению суда закрыл сделку о покупке Twitter, акции Tesla подешевели уже более чем на 15%. Как сообщает Forbes, состояние Маска, 15% которого составляют акции Tesla, уже опустилось ниже 192,4 миллиарда долларов.
Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.
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