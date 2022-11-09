МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Акции компании Tesla опустились до минимума с ноября 2020 года, падают на 6%, ниже $181 за бумагу, следует из данных торгов. Котировки реагируют на недавнюю продажу главой компании Илоном Маском части акций этой фирмы. Российский рынок акций упал на внешнем негативном фоне

По состоянию на 21.38 мск акции Tesla падали на 6,06%, до 179,7 доллара за бумагу. В последний раз бумаги Tesla торговались на таком низком уровне в ноябре 2020 года.

Маск продал 19,5 миллиона акций Tesla стоимостью практически 4 миллиарда долларов, стало известно ранее в среду из документа комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

При этом агентство Рейтер во вторник сообщало, что падение акций Tesla происходит из-за опасений инвесторов о том, что Маск будет в ущерб Tesla уделять больше внимания Twitter, которую недавно приобрел. С конца октября, когда Маск по решению суда закрыл сделку о покупке Twitter, акции Tesla подешевели уже более чем на 15%. Как сообщает Forbes, состояние Маска, 15% которого составляют акции Tesla, уже опустилось ниже 192,4 миллиарда долларов.

Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.