МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. На мировых рынках акций второй день продолжается ралли, вызванное чувством облегчения после публикации макроданных; доллар снизился. Инвесторы рассчитывают на то, что пик инфляции в США пройден, и это побудит Федеральную резервную систему снизить темпы повышения процентных ставок. Российский рынок акций сбавил темп роста

Цены на нефть подскочили после того, как органы общественного здравоохранения в Китае, ведущем мировом импортере нефти, ослабили часть жестких карантинных ограничений, введенных из-за COVID-19.

В четверг индексы S&P 500 и Nasdaq продемонстрировали самый большой дневной процентный прирост за последние 2,5 года после того, как американские данные показали, что цены в октябре выросли меньше, чем ожидалось.

Международный фондовый индекс MSCI сегодня вырос на 1%, достигнув самого высокого уровня с середины сентября.

В Европе индекс STOXX 600 поднялся на 0,6%, а вчера подскочил на 2,8%, до максимума закрытия за 11 недель.

"Ряд представителей ФРС начали призывать к снижению ставок, и рынки подхватили этот настрой, рассчитывая на некий поворот, хотя в краткосрочной перспективе его не произойдет, — сказал Майк Хьюсон, главный рыночный аналитик CMC Markets. — Это скорее вздох облегчения после какофонии плохих новостей за последний месяц. В США данные могут улучшаться, но в Европе дело, конечно, обстоит иначе".

В четверг политики ФРС обозначили более постепенный подход к повышению ставок, но дали понять, что твердо намерены побороть инфляцию, которая достигла 40-летних максимумов.

Вероятность того, что ФРС повысит ставки на 50 базисных пунктов вместо 75, по мнению рынка, выросла.

В Европе, однако, опубликованные сегодня данные показали, что инфляция в Германии остается повышенной. Сторонники жесткой политики Европейского центрального банка призывают к повышению ставок настолько, чтобы ослабить экономический рост и за счет этого усмирить цены.

ВВП Великобритании за три месяца по сентябрь снизился. Вероятно, это можно считать началом рецессии, которая обещает быть длительной.

По словам министра финансов Великобритании Джереми Ханта, его бюджетное заявление на следующей неделе будет включать в себя "чрезвычайно жесткие решения" для восстановления доверия и экономической стабильности.

Как считает Джон О'Тул, глава глобального отдела инвестиционных решений по диверсифицированным активам в компании Amundi, реакция фондовых рынков на данные по инфляции в США показывает, что инвесторы "довольно отчаянно" ждут хороших новостей и, возможно, забегают вперед.

"Даже если мы ближе к концу, чем к началу цикла ужесточения, это не означает, что ставки не будут оставаться на повышенном уровне в течение длительного периода времени. Финансовые рынки просто не учитывают этого в своих прогнозах", — сказал О'Тул.

Слабые прогнозы относительно корпоративных доходов и занятости еще не полностью учтены рынками, добавил он.

Фьючерсы на фондовый индекс S&P 500 выросли на 0,7%.

После выхода инфляционной статистики в США инвесторы начали активно вкладывать средства в рискованные активы, а доллар понес сильнейшие однодневные потери за 13 лет. Сегодня доллар опустился еще на 0,5%.

Доходность американских гособлигаций сильно снижается, в то время как инвесторы умерили ожидания насчет пикового уровня процентных ставок ФРС. Доходность 10-летних казначейских бондов опустилась ниже 4% до минимума более чем за месяц.

"Рынок ждал этого долго время, — пояснил Шейн Оливер, директор по инвестиционной стратегии и старший экономист AMP Capital. — Значительный объем средств не был задействован".

"Макроданные и реакция рынка напоминают предыдущие периоды оптимизма касательно смягчения политики, с помощью которых ФРС может побороть слишком высокую инфляцию", — отметили аналитики Citi.

Индекс MSCI для рынков АТР без учета Японии подскочил на 5,6% до семинедельного максимума и может зафиксировать сильнейший прирост в процентах с марта 2020 года.

С начала года этот индекс упал на 23%, но за эту неделю, вероятно, вырастет более чем на 7%. Это будет сильнейший недельный прирост более чем за два года. Ожидания менее агрессивных действий ФРС всколыхнули мировые рынки.

В Китае Министерство здравоохранения в пятницу смягчило жесткие ограничения, связанные с COVID-19, и в том числе на два дня сократило период карантина для прибывающих туристов и тех, кто тесно контактировал с зараженными.

Китайский индекс CSI 300 вырос на 2,8%, а гонконгский Hang Seng — на 7,7%.

Рынок криптовалют по-прежнему находится во власти опасений касательно биржи FTX. Регуляторы заморозили некоторые активы FTX, а ее конкуренты сегодня в спешке пытаются ограничить потери на фоне усугубления проблем с платежеспособностью.

Как сообщило Reuters, биржа FTX пытается привлечь около 9,4 млрд долларов от инвесторов и конкурентов. FTT, собственный токен FTX, упал на 9% до 3,398 доллара, потеряв 90% с начала ноября. Биткоин подешевел на 0,7% до 17 423 долларов.

Между тем цены на нефть в пятницу повышаются после выхода вчерашних инфляционных макроданных. При этом за всю неделю цены могут снизиться более чем на 4% из-за опасений, связанных с COVID-19 в Китае.

Баррель марки WTI сегодня подорожал на 2,6% до 88,65 доллара, баррель Brent — на 2,4% до 95,84 доллара.