МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе основных торгов пятницы растет на 0,59% в русле общего оптимизма на мировых площадках, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Мировые рынки акций растут на фоне надежд на смягчение политики ФРС

Индекс Мосбиржи к 15.35 мск поднимался на 0,59% — до 2223,15 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,83%, до 1159,89 пункта.

"Российский фондовый рынок к середине сессии вышел в плюс после колебаний в начале дня, следуя за сохранением оптимистичных мировых настроений", — комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

Виталий Манжос из "Алго Капитал" отмечает, что основные индексы пользуются поддержкой на инерции сильных покупок, состоявшихся в ходе предыдущих торгов. Дополнительным позитивным внешним фактором выступает серьезное повышение стоимости фьючерсов на нефть сорта Brent, говорит эксперт.

Январский фьючерс на нефть марки Brent растет на 2,91% — до 96,39 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ

Наибольший рост к середине сессии без очевидных фундаментальных причин показывали акции "Юнипро" (+5,35%), "Алросы" (+2,12%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (+2,05%) и котировки МТС (+2,61%), отмечает Кожухова.

Акции "Детского мира" растут на 7,3% — аналитик связывает это с коррекцией после обвала предыдущих дней на новостях о грядущей реорганизации компании.

"Бумаги "Норникеля" (+4,3%) подскочили вслед за ценами на никель, которые сегодня в рамках общего оптимизма на сырьевых площадках и надежд на ускорение экономической активности в КНР достигли максимума с июня текущего года и впоследствии могут направиться к психологически важной отметке 30 тысяч долларов за тонну", — добавила она.

Также в лидерах роста акции Veon (+11,33%), "ВСМПО-Ависмы" (+2,37%) и "Яндекса" (+0,76%).

"Слабее рынка торгуются ликвидные акции сталелитейных предприятий: ММК (-0,83%), НЛМК (-1,32%), "Северстали" (-0,92%). Распродажи в указанных бумагах носят характер фиксации весомой среднесрочной прибыли. Все указанные акции существенно подорожали в течение месяца", — отмечает Манжос.

В аутсайдерах торгов пока акции "Лукойла"(-0,41%) и расписки TCS Group (-0,28%).

ПРОГНОЗЫ

"Индексы Мосбиржи и РТС после некоторой неуверенности с утра вернулись к восходящему движению и поднялись к новым пикам с сентября. Закрытие основной сессии вполне может произойти в плюсе, если нисходящая коррекция не настигнет американский фондовый рынок и нефть", — отмечает Кожухова.

В настоящее время индекс Мосбиржи стабилизировался в верхней части внутридневного диапазона, и Манжос надеется на позитивное завершение торгов.

"В целом мы ожидаем закрытия индекса Мосбиржи в районе 2210-2245 пунктов, с умеренным повышением — не более 1,5% по итогам дня", — прогнозирует он.