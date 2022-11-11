МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Совет директоров "Газпром нефти" 14 ноября обсудит рекомендации по дивидендам за январь-сентябрь, говорится в сообщении компании. "Газпром нефть" построила комплекс глубокой нефтепереработки в Омске

"Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента… О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ПАО "Газпром нефть", форме его выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам девяти месяцев 2022 года", — говорится в сообщении.

Также на собрании 14 ноября совет директоров обсудит созыв внеочередного собрания акционеров "Газпром нефти".