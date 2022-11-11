МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию пятницы повысился на 0,34%, за рабочую неделю рост составил 2,85%, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций демонстрирует рост в конце недели

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии повысился на 0,34%, до 2217,44 пункта, долларовый РТС — на 0,69%, до 1158,24 пункта.

За неделю индекс Мосбиржи поднялся на 2,85%, РТС — на 5,84%.