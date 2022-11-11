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2022
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Российский рынок акций вырос на 2,85 процента за неделю
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Российский рынок акций в основную сессию пятницы повысился на 0,34%, за рабочую неделю рост составил 2,85%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию... ПРАЙМ, 11.11.2022
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию пятницы повысился на 0,34%, за рабочую неделю рост составил 2,85%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии повысился на 0,34%, до 2217,44 пункта, долларовый РТС — на 0,69%, до 1158,24 пункта.
За неделю индекс Мосбиржи поднялся на 2,85%, РТС — на 5,84%.