МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в основную торговую сессию пятницы повысился, вырос и за неделю, вернувшись выше ключевого уровня 2200 пунктов по главному биржевому индексу на фоне улучшения аппетита к риску на глобальных рынках, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Российский рынок акций вырос на 2,85 процента за неделю

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии повысился на 0,34%, до 2217,44 пункта, долларовый РТС — на 0,69%, до 1158,24 пункта.

За неделю индекс Мосбиржи поднялся на 2,85%, РТС — на 5,84%.

С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения ценовой динамики против закрытия.

РЫНОК ПРОДОЛЖИЛ ИНЕРЦИОННЫЙ РОСТ

Российский рынок акций в пятницу продолжил инерционный рост, отыгрывая возврат на глобальные торговые площадки аппетита к риску после сигналов о замедлении инфляции в США.

"Общерыночный риск-аппетит оставался на подъеме, отыгрывая эффект от опубликованной накануне неожиданно позитивной статистики по октябрьской инфляции в США. Уверенно росли котировки нефти", — комментирует Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Стоимость нефти к 20.25 мск росла на 1,9% до 95,5 доллара за баррель сорта Brent. При этом индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) падал на 1,3% до 106,8 пункта. Западные фондовые индексы вечером преимущественно прибавляют — на 0,3-1,1%. Эта динамика поддерживает спрос на рисковые активы.

В то же время сдерживали покупателей на российском рынке "фактор пятницы", особенно актуальный в напряженные геополитические периоды, и крепкий рубль, считает Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

В лидерах роста цены в основные торги на Московской бирже оказались корректировавшиеся вверх акции "Детского мира" (+7,7%). Также подорожали акции "Норникеля" (+4,1%), позитива которым добавили выросшие цены на никель, говорят эксперты.

Выросли бумаги МТС (+2,9%), "Алросы" (+2,3%), "Газпром нефти" (+2,3%).

Упали в цене акции Polymetal (-2,2%), НЛМК (-1,8%), ММК (-1,7%), расписки ЦИАН (-1,8%), OZON (-1,4%).

ПРОГНОЗЫ

В ближайшие дни инвесторы продолжат оценивать макроэкономические сигналы на предмет их влияния на денежно-кредитную политику мировых центробанков, считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

"В целом рисковые активы обладают неплохой базой для развития роста. Индексы Мосбиржи и РТС по ходу сессии обновили очередные пики с сентября, но в целом показывали сдержанную динамику. Индикаторы сохраняют потенциал роста в район 2300 и 1200 пунктов соответственно, который может быть реализован при отсутствии значимых негативных сигналов. На следующей неделе из мировых событий стоит отдельно отметить встречу стран "Большой двадцатки" 15-16 ноября", — добавляет она.

Краткосрочный взгляд на российский рынок – сдержанно позитивный, оценивает Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Обусловленные публикацией макроэкономической статистики подъемы на рынках часто неустойчивы, в то время как рубль может быть еще более крепким на фоне приближения налогового периода. По нашим оценкам, 14 ноября индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 2150-2250 пунктов", — добавляет он.