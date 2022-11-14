МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. "СПБ Биржа" с понедельника прекратила все операции с акциями компании Meta* Platforms (деятельность корпорации запрещена в РФ как экстремистская) во всех режимах торгов. При этом пока неясно, возобновятся ли в России торги акциями иностранной компании, или их держателям в конечном итоге будут грозить уголовные риски. Мосбиржа и МКБ создадут добровольную систему торговли углеродными единицами

"С 14 ноября 2022 года акции будут недоступны для заключения договоров участниками торгов во всех режимах торгов", — указано в ранее опубликованном сообщении "СПБ Биржи".

Московская биржа исключила акции Meta* из торгов с 12 октября. А "СПБ Биржа" в тот день анонсировала приостановку торгов ими, ограничения постепенно вступали в силу начиная с 13 октября.

Решение о приостановке торгов акциями Meta* Platforms вызвано включением корпорации в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в силу решение о ликвидации или запрете деятельности. При этом 12 и 13 ноября — выходные дни на "СПБ Бирже", поэтому фактически торги акциями Meta* осуществлялись до 11 ноября включительно.

Остановка торгов по ценным бумагам может быть как временным явлением, так и затянувшимся обстоятельством, несущим дополнительные риски, прокомментировал РИА Новости Иван Пуховой из ФГ "Финам".

"Если данную бумагу не продали до остановки торгов, то в вашем портфеле прибавится один проблемный актив. Ждать и надеяться на возобновление торгов по данной бумаге могут только стойкие долгосрочные инвесторы, ведь пока непонятно, когда будет разрешена данная ситуация", — дополняет он.

Российским властям предстоит решить, считать ли экстремистскими вложения в акции Meta*, заявил зампред ЦБ Чистюхин. По его мнению, если будет принято положительное решение, российским держателям могут грозить уголовные риски.

*Признана экстремистской организацией в РФ