МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Совет директоров "Роснефти" рекомендовал дивиденды за девять месяцев 2022 года в размере 20,39 рубля на акцию, внеочередное собрание акционеров по этому вопросу пройдет 23 декабря в заочной форме, сообщила компания. Аналитик назвал вклады, от которых стоит держаться подальше

"Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента.. внеочередное общее собрание акционеров созвано и проводится в форме заочного голосования 23 декабря 2022 года", — говорится в сообщении "Роснефти". Отмечается, что повесткой собрания станет выплата дивидендов по результатам девяти месяцев этого года.

"Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ПАО "НК "Роснефть" принять следующие решения: выплатить дивиденды по результатам 9 месяцев 2022 года в денежной форме в размере 20 рублей 39 копеек на одну размещенную акцию", — также сообщает компания.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании акционеров, собираются составить по состоянию на 28 ноября.