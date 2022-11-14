МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций днем несколько усилил рост и прибавляет более 1% на технических факторах, в отсутствие новостных драйверов, при этом отдельные эмитенты заметно дешевеют на корпоративных новостях, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Российский рынок акций растет на старте торгов

Индекс Мосбиржи к 13.47 мск повышается на 1,11%, до 2242,13 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,01%, до 1169,95 пункта.

Январский фьючерс нефти марки Brent корректируется вниз, едва не достигнув отметки в 97 долларов за баррель и теряет в стоимости 0,72%, опускаясь до 95,3 доллара.

"У рынка нет новостного повода для роста. Была неопределенность, развернется рынок вниз и пойдет к отметке 2100 пунктов по индексу Мосбиржи либо удастся пробиться выше 2200 пунктов и это событие спровоцирует дальнейший рост на фоне закрытия коротких спекулятивных и открытия длинных позиций. Реализовался именно второй сценарий", — отмечает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

"На мировых фондовых рынках наблюдается смешанная динамика, инвесторы, судя по всему, решили сделать некоторую паузу после бурного ралли прошлой недели", — отмечает Игорь Додонов из "Финама".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ КОТИРОВОК

Цена акций "Детского мира" корректируется вверх (+12,11%), после падения на новостях о будущей реорганизации компании. Также в лидерах роста стоимости — расписки VK (+4,48%), акции "Эн+ групп" (3,9%), НМТП (+3,15%), "Русала" (+2,84%), обыкновенные акции "Мечела" (+2,62%), расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", (+2,56%) и акции ВТБ (+2,45%).

Акции "Роснефти" (-1,56%) дешевеют после рекомендации совета директоров компании выплатить дивиденды по итогам первых трёх кварталов в размере 20,39 рубля на акцию — внеочередное собрание акционеров по этому вопросу пройдет 23 декабря в заочной форме.

"Новость не повлияла существенным образом на динамику котировок. Инвесторы не исключали, что "Роснефть" и "Лукойл" в этом году будут выплачивать промежуточные дивиденды. Дела в нефтегазовом секторе идут хорошо. За первое полугодие 2022 года "Роснефть" заработала 432 миллиарда рублей (более 40 рублей на акцию). Фактически, половина этой суммы пойдет на дивиденд, что в целом согласуется с дивидендной политикой", — говорит Ващенко.

"Дивидендная доходность около 5,7%, с этой точки зрения — это не очень сильный драйвер роста. В долгосрочном плане привлекательность бумаг "Роснефти" останется", — добавляет он.

Также заметно дешевеют расписки "Русагро" — на 3,48%.

"Группа "Русагро" представила довольно слабые финансовые показатели за третий квартал 2022 года. Выручка компании выросла на 3% (в годовом выражении) до 54,8 миллиарда рублей, при этом скорректированный показатель EBITDA упал на 39% до 5,2 миллиарда рублей, а чистая прибыль рухнула на 93% до 1,2 миллиарда рублей", — поясняет Додонов.

ПРОГНОЗЫ

"Позитивным фактором для рынков стали данные о заметном замедлении инфляции в США, что позволяет рассчитывать на некоторое ослабление темпов дальнейшего ужесточения монетарной политики в стране", — отмечает Додонов.

"Сегодня президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин проведут первую личную встречу с момента вступления Байдена на свой пост. В центре обсуждения, скорее всего, будут вопросы напряженности вокруг Тайваня, Украины и ядерные амбиции КНДР", — отмечает Джон Волш из Альфа-банка.

До конца месяца рынок будет в диапазоне 2200-2400 пунктов по индексу Мосбиржи и преимущественно будет расти. "Цена на нефть выше 95 долларов за баррель, бумаги нефтегазового сектора будут лидировать на этой неделе", — заключает Ващенко.