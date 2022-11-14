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Российский рынок акций вырос в понедельник
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Российский рынок акций в основную сессию понедельника показал уверенный рост на 1,21% по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию... ПРАЙМ, 14.11.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию понедельника показал уверенный рост на 1,21% по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии поднялся на 1,21%, до 2244,77 пункта, долларовый РТС повысился на 1,02%, до 1170,05 пункта.