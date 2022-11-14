МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию понедельника показал уверенный рост на 1,21% по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций растет на старте торгов

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии поднялся на 1,21%, до 2244,77 пункта, долларовый РТС повысился на 1,02%, до 1170,05 пункта.