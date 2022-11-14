МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. "ДЕТСКИЙ МИР" ВЫКУПИТ АКЦИИ У НЕСОГЛАСНЫХ С РЕОРГАНИЗАЦИЕЙ КОМПАНИИ ПО 71,5 РУБ ЗА ШТУКУ — КОМПАНИЯ

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ "ДЕТСКОГО МИРА", ГДЕ БУДЕТ РАССМОТРЕН ВОПРОС О РЕОРГАНИЗАЦИИ КОМПАНИИ, ПРОЙДЕТ 29 ДЕКАБРЯ — РИТЕЙЛЕР

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