МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Совет директоров "Детского мира" одобрил запуск программы обратного выкупа обыкновенных акций компании на сумму до 3 миллиардов рублей сроком на 6 месяцев, сообщает ретейлер. "Детский мир" выкупит акции у несогласных с реорганизацией компании

"ГК "Детский мир"(далее — "Компания", MOEX: DSKY), специализированный ритейлер и лидер на рынке детских товаров в России и Казахстане, информирует, что совет директоров компании одобрил запуск программы ("Программа") выкупа на открытом рынке собственных обыкновенных акций ("Акции"), размещенных на Московской Бирже в размере до 3 миллиардов рублей сроком на 6 месяцев, программа может быть продлена или завершена ранее этого срока", — говорится в сообщении.

Компания отмечает, что данное решение было принято на фоне резко возросшей волатильности в акциях компании за несколько последних торговых сессий.