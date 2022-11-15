МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Акции "Детского мира" максимально падали на 9,1% после взлета в понедельник на корпоративных, следует из динамики торгов на Московской бирже. Финансист научил, как отличить "хороший" долг от "плохого"

К 11.17 мск акции "Детского мира" снижаются на 5,34% — до 60,92 рубля, и уже максимально падали на 9,1% — до 58,56 рубля. При этом индекс Мосбиржи символически подрастает на 0,02%.

В понедельник "Детский мир" сообщил, что выкупит акции у несогласных с реорганизацией компании по 71,5 рубля за штуку, внеочередное собрание акционеров рассмотрит вопрос о реорганизации 29 декабря. Также ритейлер рассказал, что совет директоров "Детского мира" одобрил запуск программы обратного выкупа обыкновенных акций компании на сумму до 3 миллиардов рублей сроком на шесть месяцев.

После этих сообщений акции усилили рост и максимально взлетели на 22% относительно уровня закрытия пятницы – до 65,52 рубля, а во вторник бумаги стали корректироваться вниз. "Детский мир" выкупит акции у несогласных с реорганизацией компании

"Пока объявлен обратный выкуп на ограниченную сумму и неясны условия этого выкупа. То есть он может пройти для владельцев крупных пакетов, а прочим может быть сделана другая оферта. Поэтому ограниченный объем программы на 3 миллиарда рублей — это не выкуп компании с рынка", — прокомментировал для РИА Новости Андрей Кочетков из "Открытие Инвестиции".

"Плюс к этому мы говорили о потенциале отскока, когда бумага упала ниже 50 рублей. Некоторые активные трейдеры воспользовались отскоком для получения быстрой прибыли, но не хотят рисковать, ожидая далекий и неопределенный выкуп акций, который может не состояться", — добавил он.