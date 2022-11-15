МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе основных торгов вторника сокращается на 1,17% на фоне фиксаций прибыли инвесторами после роста рынка накануне и опасений по возможному негативному новостному фону саммита G20, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Российский рынок акций опускается в ходе торгов вторника

Индекс Мосбиржи в ходе основных торгов к 15.54 мск сокращается на 1,18%, до 2218,34 пункта, долларовый индекс РТС — на 1%, до 1158,36 пункта.

Январский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,65%, до 92,53 доллара за баррель.

Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал" поясняет, что российский фондовый рынок к середине сессии находился в коррекционном минусе, отражая фиксацию прибыли по ряду эмитентов.

"Снижение на российском рынке обусловлено опасениями инвесторов по поводу усиления геополитической напряженности в случае резких заявлений в сторону России на саммите G20, а также невнятной динамикой на глобальных биржах и снижением нефтяных котировок", — указывает София Кирсанова из УК "Первая".

Альберт Короев из "БКС Мир инвестиций" уточняет, что индекс Мосбиржи вырос на 27% от минимумов октября и сейчас мы наблюдаем техническую коррекцию. Рост последних дней был в частности вызван оживлением в банковском секторе после отчета Сбербанка за 10 месяцев, по мнению эксперта.

"В целом рынок продолжает ждать дивидендов нефтяников. Глобально позитивным фактором было замедление инфляции в США в октябре, что вызвало смягчение ожиданий по росту процентных ставок в долларовой зоне", — дополнил он.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

"Детский мир" (-7,02%) во вторник упал, корректируясь после двух дней отскока, несмотря на объявление цены выкупа акций (71,5 рубля) выше текущей рыночной (около 61 рубля) и программу обратного выкупа в объеме 3 миллиардов рублей в течение шести месяцев, уточняет Кожухова.

"Совет директоров "Юнипро" (-2,29%) при этом сообщил, что не принял решение о выплате дивидендов за 9 месяцев текущего года", — дополняет она.

Лидерами снижения стоимости пока стали — акции "ВСМПО-Ависмы" (-2,76%), "Русала" (-2,54%), "Норникеля" (-2,37%), "Эн+ Груп" (-2,29%), "Сургутнефтегаза" (-1,95%), ММК (-1,9%), "Роснефти" (-1,8%), Сбербанка (-1,65%).

"Застройщик "Самолет" (+1,94%) повышался после публикации накануне данных о росте стоимости активов группы за первое полугодие текущего года по сравнению с уровнем годовой давности на 64%, до 634,7 миллиарда рублей", — отмечает Кожухова.

В лидерах роста — акции ЛСР (+2,49%), Veon (+1,31%), Polymetal (+1,02%), "Мечела" (+0,73%), "Акроны" (+0,62%).

ПРОГНОЗЫ

"Сегодня состоится заседание совета директоров "Татнефти", на котором будет принято решение о дивидендах за 9 месяцев 2022 года", — обращает внимание Кирсанова, рассуждая о том, что будет привлекать внимание инвесторов в ходе вторничных торгов.

Ксения Лапшина из ФГ "Финам" полагает, что после бурного роста на протяжении последнего месяца индексу Мосбиржи нужно несколько охладиться, прежде чем возобновить рост к 2300 пунктов и выше. В дальнейшем она не исключает технического движения к уровню 2180-2200 пунктов, и сегодняшнее снижение не противоречит общей картине.