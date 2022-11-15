МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. "Роснефть" завершила делистинг своих глобальных депозитарных расписок (ГДР) с Лондонской фондовой биржи (LSE) 15 ноября, следует из материалов компании. Эксперт назвал возможные сценарии ухода "Детского мира" с биржи

"Наименование котировального списка, из которого исключены соответствующие ценные бумаги: Основная торговая площадка Лондонской фондовой биржи… Дата исключения ценных бумаг эмитента (депозитарных ценных бумаг) из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном… финансовом рынке (из котировального списка иностранной биржи): 15.11.2022", — говорится в материалах "Роснефти".

Ранее, в августе, компания уведомила депозитарий об автоматической конвертации своих ГДР в акции. В середине октября "Роснефть" сообщила, что подала заявление о делистинге расписок в Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) Великобритании и на LSE и ожидает их исключение из котировального списка с 14 ноября.

В середине апреля президент России Владимир Путин подписал закон, по умолчанию запрещающий размещение и обращение на иностранных фондовых биржах депозитарных расписок на акции российских эмитентов: торгующиеся за рубежом компании и банки должны пройти процедуру делистинга и конвертировать расписки в акции.

Исключение могло быть сделано для эмитентов, которые запросили у кабмина разрешение на продолжение их обращения, но о запросе такого разрешения "Роснефть" не сообщала.