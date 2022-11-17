Российский рынок акций растет утром в четверг
МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ НА СТАРТЕ ТОРГОВ ПОВЫШАЕТСЯ НА 0,02% — ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
Новость дополняется
https://1prime.ru/Stocks/20221117/838850549.html
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МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ НА СТАРТЕ ТОРГОВ ПОВЫШАЕТСЯ НА 0,02% — ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
Новость дополняется
https://1prime.ru/Stocks/20221117/838850549.html
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