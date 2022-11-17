МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Российские некредитные финансовые организации (НФО) в рамках доверительного управления (ДУ) в октябре купили российских акций на 8 миллиардов рублей больше, чем продали, говорится в октябрьском обзоре рисков финансовых рынков Банка России. Россияне купили в октябре валюты на внутреннем рынке больше, чем продали

"Крупнейшими нетто-покупателями акций в октябре выступали НФО, купившие в рамках доверительного управления ценных бумаг на сумму 8 миллиардов рублей", — указывается в обзоре.

При этом основными продавцами на российском рынке акций выступили физические лица, нефинансовые организации, а также некредитные финансовые организации, которые продавали бумаги теперь уже в рамках собственных счетов, сообщает ЦБ. Совокупно нетто-продажи составили в октябре 8,6 миллиарда рублей.

"Продавали акции российских компаний физические лица, НФО за счет собственных средств, а также нефинансовые организации – в совокупности на 8,6 миллиарда рублей. При этом в октябре общий объем нетто-покупок и нетто-продаж был минимальным за весь период с марта 2022 года после возобновления торгов акциями", — говорится в обзоре.