ЦБ назвал сумму нетто-покупок акций некредитных финорганизаций в октябре
Центробанк: НФО в октябре совершили нетто-покупки акций на восемь миллиардов рублей
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Российские некредитные финансовые организации (НФО) в рамках доверительного управления (ДУ) в октябре купили российских акций на 8 миллиардов рублей больше, чем продали, говорится в октябрьском обзоре рисков финансовых рынков Банка России.
"Крупнейшими нетто-покупателями акций в октябре выступали НФО, купившие в рамках доверительного управления ценных бумаг на сумму 8 миллиардов рублей", — указывается в обзоре.
При этом основными продавцами на российском рынке акций выступили физические лица, нефинансовые организации, а также некредитные финансовые организации, которые продавали бумаги теперь уже в рамках собственных счетов, сообщает ЦБ. Совокупно нетто-продажи составили в октябре 8,6 миллиарда рублей.
"Продавали акции российских компаний физические лица, НФО за счет собственных средств, а также нефинансовые организации – в совокупности на 8,6 миллиарда рублей. При этом в октябре общий объем нетто-покупок и нетто-продаж был минимальным за весь период с марта 2022 года после возобновления торгов акциями", — говорится в обзоре.
https://1prime.ru/Stocks/20221117/838857462.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.