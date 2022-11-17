МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Частные инвесторы в октябре продали акций на российском рынке на 2,6 миллиарда рублей больше, чем купили, против покупки на 18 миллиардов рублей в сентябре, следует из комментария для РИА Новости Банка России и обзора за сентябрь. ЦБ назвал сумму нетто-покупок акций некредитных финорганизаций в октябре

"Нетто-продажи физлиц на рынке акций составили 2,6 миллиарда рублей в октябре", — рассказали в пресс-службе ЦБ РФ.

Ранее Банк России в обзоре рисков финансовых рынков указывал, что частные инвесторы в сентябре купили акций на российском рынке на 18 миллиардов рублей больше, чем продали.