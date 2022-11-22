Мосбиржа: российский рынок акций ускорил темпы роста на оптимизме инвесторов во вторник
МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций усилил темпы роста в ходе торгов вторника при улучшении общерыночных настроений, следует из данных торгов и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 12.16 мск растет на 0,94%, поднимаясь до 2186,71 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,28%, до 1136,64 пункта.
В лидерах роста котировок — акции Veon (+6,19%), "Башнефти" (+3,46%), "Самолета" (+3%).
"Во вторник на российском рынке наблюдается отскок. Среди основных позитивных драйверов – восстановление сырьевых котировок и некоторое улучшение общерыночных настроений", — отмечает Александр Бахтин из компании "БКС Мир инвестиций".
Отскок цены на нефть происходит после заявлений ОАЭ, опровергающих участие в обсуждениях изменения условий соглашения ОПЕК+ и увеличение добычи, добавляет Анна Михайлова из "Ингосстрах-инвестиций".
Сдерживают повышательный импульс укрепляющийся рубль и санкционный негатив. По сообщениям западных СМИ, ЕС готовит очередное расширение санкционных списков. Тем не менее, при развитии положительной ценовой динамики в нефти индекс Мосбиржи может в ближайшее время вернуться к значениям вблизи 2200 пунктов, заключает Бахтин.
https://1prime.ru/Stocks/20221122/838905829.html