МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций усилил темпы роста в ходе торгов вторника при улучшении общерыночных настроений, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Российский рынок акций растет в начале дня

Индекс Мосбиржи к 12.16 мск растет на 0,94%, поднимаясь до 2186,71 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,28%, до 1136,64 пункта.

В лидерах роста котировок — акции Veon (+6,19%), "Башнефти" (+3,46%), "Самолета" (+3%).

"Во вторник на российском рынке наблюдается отскок. Среди основных позитивных драйверов – восстановление сырьевых котировок и некоторое улучшение общерыночных настроений", — отмечает Александр Бахтин из компании "БКС Мир инвестиций".

Отскок цены на нефть происходит после заявлений ОАЭ, опровергающих участие в обсуждениях изменения условий соглашения ОПЕК+ и увеличение добычи, добавляет Анна Михайлова из "Ингосстрах-инвестиций".

Сдерживают повышательный импульс укрепляющийся рубль и санкционный негатив. По сообщениям западных СМИ, ЕС готовит очередное расширение санкционных списков. Тем не менее, при развитии положительной ценовой динамики в нефти индекс Мосбиржи может в ближайшее время вернуться к значениям вблизи 2200 пунктов, заключает Бахтин.