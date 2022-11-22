МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию вторника вырос на 1,37% после ощутимого падения накануне, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций активно растет в рамках торгов

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии вырос на 1,37%, до 2196,04 пункта, долларовый РТС — на 1,81%, до 1142,58 пункта.

В понедельник индекс Мосбиржи упал в основную торговую сессию на 1,81%.