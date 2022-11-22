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Российский рынок акций поднялся в основную сессию вторника
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Российский рынок акций в основную сессию вторника вырос на 1,37% после ощутимого падения накануне, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной... ПРАЙМ, 22.11.2022
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию вторника вырос на 1,37% после ощутимого падения накануне, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии вырос на 1,37%, до 2196,04 пункта, долларовый РТС — на 1,81%, до 1142,58 пункта.
В понедельник индекс Мосбиржи упал в основную торговую сессию на 1,81%.