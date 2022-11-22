МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника поднялся после возобновления роста рынка нефти, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Российский рынок акций растет на оптимизме инвесторов

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии вырос на 1,37%, до 2196,04 пункта, долларовый РТС — на 1,81%, до 1142,58 пункта.

С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой индекс несколько увеличил темпы роста.

РЫНОК ПОШЕЛ ВВЕРХ ЗА НЕФТЬЮ

Российский рынок акций во вторник развернулся вверх после ощутимого падения накануне. Разворот рынка нефти вверх способствовал этому восстановлению.

"Поддержку рынку оказывал возобновившийся во вторник рост нефтяных цен, но в остальном новостной фон остается, скорее, нейтральным", — говорит Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

Коррекционный рост рынка нефти обеспечивался ослаблением доллара, опровержением нефтедобывающими странами ОПЕК+ сообщений о намерении нарастить производство, а также близостью даты вступления в силу эмбарго на импорт российской нефти, потолок цен на которую может быть объявлен уже в среду, считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

На этом фоне стоимость нефти вечером росла на 2,4% — до 89,5 доллара за баррель сорта Brent после обновления накануне вечером минимум с февраля на отметке 82,36 доллара.

При этом индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался вечером на 0,3% до 107,5 пункта. Западные фондовые индексы вечером росли на 0,4-1%. Эта динамика сигнализирует о повышении спроса на рисковые активы.

В лидерах роста цены в основные торги на Московской бирже оказались бумаги "Детского мира" (+2,9%), "Полюса" (+4,5%), акции ММК (+3,8%), Polymetal (+3%), "Русала" (+2,7%), НЛМК (+2,5%).

Упали расписки ЦИАНа (-0,8%), акции ЛСР (-1,2%), "Распадской" (-0,3%), "Роснефти" (-3,4%), расписки OZON (-3,5%), бумаги "Русала" (-3,3%), "Норникеля" (-3,2%) и VK (-3,2%).

ПРОГНОЗЫ

Индексы Мосбиржи и РТС закреплялись выше краткосрочных поддержек 2170 и 1125 пунктов, что может отменить поступивший накануне негативный сигнал, рассчитывает Кожухова.

"Оптимизм на рынках, однако, пока можно назвать хрупким, а рост может оказаться консолидацией после снижения. На корпоративном фронте в среду не исключена повышенная волатильность расписок TCS Group на фоне публикации финансовых результатов за третий квартал", — добавляет она.

Общерыночный настрой несколько улучшился в сравнении с предыдущим днем, но в действиях инвесторов тем не менее прослеживается осторожность, отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Поводом к этому может быть ожидание завтрашней публикации протоколов последнего заседания ФРС. При благоприятном раскладе в середине недели могут наблюдаться попытки закрепления рынка выше 2200 пунктов по индексу Мосбиржи. По нашим оценкам, 23 ноября индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 2150-2250 пунктов", — добавляет он.